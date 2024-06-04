Юрий Лоза оценил предложение ввести в России дресс-код для артистов

Музыкант Юрий Лоза в разговоре с Рамблером прокомментировал предложение о введении в России требований к одежде артистов, которое появилось на фоне скандального выступления певицы Ольги Бузовой в Уфе.

Ранее депутат Госдумы Ирина Филатова направила письмо министру культуры России Ольге Любимовой с просьбой ввести дресс-код для артистов на выступлениях, передавал ТАСС. Отмечалось, что парламентарий предложила обязать музыкантов соблюдать определенные требования к стилю одежды на тех мероприятиях, которые не предполагают возрастных ограничений. С этой инициативой депутат выступила после того, как в Уфе раскритиковали выступление певицы Ольги Бузовой. 3 июня глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина возмутилась тем, что певица вышла в кожаном боди на VK Fest в Уфе. Общественница заявила, что не видит разницы между «голой вечеринкой» Анастасии Ивлеевой и выступлением в таком образе в День защиты детей. Затем Бузова извинилась перед россиянами.

Лоза усомнился в продуманности предложения о дресс-коде для артистов, а также отметил, что в связи с инициативой возникает множество вопросов.

Любая инициатива хороша только тогда, когда она может быть реализована и как-то контролируема. Скажите, какая комиссия, с точки зрения депутата, будет оценивать, насколько хороша или плоха та или иная одежда артиста, насколько она соответствует или не соответствует каким-то нормам? Мы что - начнем мерить, насколько сантиметров одежда оголяет ногу ниже или выше колена? Или начнем измерять величину зоны декольте? Как все это будет работать? Юрий Лоза Советский и российский певец, композитор, автор песен

При введении новых правил их необходимо «облечь в абсолютно четкие рамки, а также наделить контролирующие органы полномочиями по осуществлению контроля», считает музыкант.

«Кто будет этим заниматься? Скажем, артист приезжает в какой-либо город, и перед его выступлением будет создаваться комиссия, которая станет оценивать его внешний вид? Тут очень много вопросов, например, из кого должна состоять такая комиссия и так далее», - отметил исполнитель.



Лоза сравнил инициативу о дресс-коде для артистов с выдвинутым много лет назад певцом Иосифом Кобзоном предложением принять закон, запрещающий им петь под фонограмму.

«Эта инициатива точно так же была вброшена, но ни к чему не привела… На одном из выступлений у той же Бузовой на сцене отобрали микрофон, а ее голос никуда не делся. Она улыбнулась, снова взяла микрофон и пошла изображать пение дальше. Все знают о том, что Бузова поет под фонограмму, но на ее концерты все равно ходят. Это происходит в связи с тем, что это раскрученный и распиаренный артист, а ее песни никто и знать не знает… Когда журналисты делают из человека звезду – он начинает выступать, а как он выступает – это уже его личное дело, это вопрос его вкуса и предпочтений. Как тут его можно контролировать, по каким критериям?» - заключал собеседник.



Журналистка Ксения Собчак ранее сравнила Бузову с блогершей Настей Ивлеевой.