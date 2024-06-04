Стала известна стоимость новой квартиры певицы Славы

Певица Слава приобрела квартиру в центре Москвы за 119 миллионов рублей. Об этом со ссылкой на информацию, полученную от застройщика, пишет Telegram-канал «Звездач».

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Ранее артистка в соцсетях похвасталась, что стала обладательницей квартиры в центре Москвы, окна которой выходят на Лужники, Воробьевы горы и Москву-реку.

Слава приобрела недвижимость в элитном комплексе в Пресненском районе площадью 129,9 квадратных метров.

По данным застройщика, стоимость квартиры на 33 этаже составляет 119,3 миллиона. Четырехкомнатная квартира продавалась без ремонта, отмечает «Звездач».

Ранее певица Слава (настоящее имя — Анастасия Сланевская) высмеяла «голую вечеринку» блогера Насти Ивлеевой в московском клубе. При этом она отдельно прошлась по певцу Филиппу Киркорову, отметив катетер на его руке.