Лиам Галлахер заявил, что Ноэл Галлахер все еще добивается воссоединения Oasis

Британский музыкант Лиам Галлахер на своем концерте в Кардиффе сказал, что его брат Ноэл «все еще старается добиться успеха» в воссоединении их группы Oasis.

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Артист также посвятил брату песню Oasis «Half The World Away», выходившую как би-сайд в 1994-м. Изначально ее исполнял Ноэл.

В 2023-м Ноэл заявил, что рассмотрит возможность реюниона Oasis, если Лиам позвонит ему, но уточнил, что его брат «слишком труслив» для такого шага. Тот в свою очередь отверг эту идею и обвинил коллегу в распаде коллектива.

В апреле Лиам в своих соцсетях написал, что участникам Oasis нужно «двигаться дальше ради собственного психического здоровья».