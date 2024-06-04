Сабрина Карпентер анонсировала альбом Short n' Sweet

Американская поп-певица Сабрина Карпентер в своих соцсетях рассказала о планах выпустить шестой лонгплей под названием Short n' Sweet. Релиз намечен на 23 августа.

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Первый сингл из альбома, Espresso, увидел свет в апреле. Сабрина пообещала, что новый трек выйдет чуть позже на этой неделе. Девушка уточнила, что для нее этот полноформатник «особенный».

Артистка также поделилась обложкой пластинки, на которой она изображена на синем фоне с отпечатком красной помады на плече.

Ранее женская K-pop-группа IVE сообщила, что хочет фит с Карпентер.