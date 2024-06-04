Нюша впервые высказалась о разводе с мужем

Российская певица Нюша (настоящее имя — Анна Шурочкина) впервые дала интервью после того, как объявила о разводе с мужем, бизнесменом Игорем Сивовым. Подробностями ситуации она поделилась в беседе с Лаурой Джугелией для YouTube-канала Fametime TV.

По словам артистки, она не может назвать точную дату, когда они с мужем расстались.

«Мы дали друг другу больше свободы. Мы договорились о свободных отношениях, и я думаю, что это был этап, накануне которого мы оба готовы были просто уже разойтись», — поделилась она, отметив, что это произошло примерно за год-полтора до развода.



Певица также отметила, что они с Сивовым еще не рассказали детям о разводе. Исполнительница уточнила, что планирует сообщить им новость позже в игровой форме.

В начале мая Нюша объявила о разводе с Игорем Сивовым после семи лет брака. У пары двое общих детей — Серафима-Симба и Саффрон.