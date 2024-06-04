Нюша впервые высказалась о разводе с мужем

Певица Нюша (Нюша Шурочкина) рассказала о причинах развода со своим мужем Игорем Сивовым. В интервью Лауре Джугелии на YouTube-канале FAMETIME она призналась, что ей нужны яркие отношения с чувствами, которые способны вдохновлять и окрылять.

Артистка рассказала, что копила недовольство и агрессию во время отношений с Сивовым. Невысказанные претензии в один момент привели «к срыву», после которого Нюша «сделала большой вывод».

«Мое неправильное поведение привело к тому, что в моменте я просто не была собой. То есть это выглядело как срыв и, наверное, было несколько тем, которые тоже важно было обсуждать. И мне самой быть более настойчивой», — сказала певица.



Нюша добавила, что у нее был брачный договор с Сивовым. Благодаря этому все имущество бывших супругов, с которым они заходили в брак, осталось при них.

Обнародованы подробности развода певицы Нюши

Напомним, что в мае Нюша заявила о расставании с супругом. Артистка прожила в браке с Сивовым семь лет, у них родились двое детей. Слухи о разладе в семье появились давно — из соцсетей певицы исчезли снимки с мужем, а сама певица стала появляться на публике без обручального кольца и в обновленном имидже.