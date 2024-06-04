Член комитета Госдумы по просвещению Анатолий Вассерман в разговоре с Рамблером прокомментировал предложение о введении в России дресс-кода для артистов на их выступлениях.

Депутат Госдумы Ирина Филатова ранее направила письмо министру культуры России Ольге Любимовой с просьбой ввести дресс-код для артистов на выступлениях, передавал ТАСС. Отмечалось, что парламентарий предложила обязать музыкантов соблюдать определенные требования к стилю одежды на тех мероприятиях, которые не предполагают возрастных ограничений. С этой инициативой депутат выступила после того, как в Уфе раскритиковали выступление певицы Ольги Бузовой. 3 июня глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина возмутилась тем, что певица вышла в кожаном боди на VK Fest в Уфе. Общественница заявила, что не видит разницы между «голой вечеринкой» Анастасии Ивлеевой и выступлением в таком образе в День защиты детей. Затем Бузова извинилась перед россиянами.

Вассерман напомнил, что несколько лет назад его пригласили принять участие в съемках клипа Бузовой, подчеркнув, что тогда он не пересекался с артисткой, так как их снимали на разных площадках.

Я совершенно не интересуюсь деятельностью Бузовой и не видел ее вживую, но по рассказам знаю об этом ее выступлении … Здесь ее подвело неправильное восприятие зрителей, по-моему, Бузова уже привыкла к тому, что ее зовут только в такие аудитории, где зрители больше интересуются ее внешним видом, а не ее голосом… Задача любого артиста – это, в первую очередь, воздействовать на эмоции зрителей, эта «битва» у них, что называется, на подкорке, и ради эмоций зрителей практически любой артист готов сделать очень многое… С учетом этого здесь надо обращаться не к самим артистам, а именно к организаторам их выступлений. Анатолий Вассерман Публицист, интеллектуал и депутат Госдумы

Парламентарий выразил мнение, что организаторы концертов должны отказываться от приглашения артистов, поведение или внешний вид которых не соответствует аудитории мероприятия, или же самостоятельно не допускать их появления на публике в неподобающих образах. Реализовать инициативу о введении дресс-кода для артистов, по словам депутата, вряд ли удастся.

«Полагаю, что в дальнейшем очень вряд ли Бузову пригласят на подобные мероприятия… При этом я не уверен, что на сей счет удастся ввести какую-то законодательную норму. Не удастся, прежде всего, потому, что ее достаточно трудно сформулировать. А вот здравый смысл всегда полезен. Сведения об этом выступлении Бузовой распространили уже достаточно широко, и теперь организаторы подобных мероприятий, скорее всего, будут очень внимательно заботиться о том, чтобы либо не приглашать ее, либо предупреждать ее о том, как она должна себя вести... Организаторы гораздо сильнее зависят от своей аудитории, нежели от тех, кого они для нее приглашают. Они зависят от того, что аудитория им платит, а аудитория чаще всего платит не столько за сплошные эмоции, сколько за какие-то рассуждения на почве этих эмоций», - заключил он.



Ранее проверить недавнее выступление Ольги Бузовой в Уфе пообещал Следственный Комитет.