Миддлтон может не вернуться к королевским обязанностям

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон может никогда не вернуться к исполнению своих прежних королевских обязанностей, пишет Page Six со ссылкой на источник. По его словам, круг рабочих дел монаршей особы значительно сократился, однако сама супруга наследника британского престола принца Уильяма надеется, что все станет как раньше.

Инсайдер считает, что Миддлтон переоценивает свои силы и возможности организма. Кроме того, королевский эксперт Ричард Фицуильямс заявил, что исход, при котором принцесса возьмет на себя ровно такое же количество работы, как прежде, невозможен. По его словам, окончательное решение будут принимать врачи.

Это будет основано на медицинских рекомендациях и будет очень тщательно сбалансировано, — добавил он.



Ранее принцесса Уэльская появилась на публике во время прогулки с родителями и членами семьи. Жена принца Уильяма выглядела сильно похудевшей. Издание People писало, что Миддлтон хорошо переносит курс химиотерапии, хотя и начала терять волосы и зубы из-за побочных эффектов лечения.

По информации источника в королевской семье, у принцессы не запланировано никаких мероприятий до конца 2024 года. Инсайдер также рассказал, что на данный момент она уделяет больше времени своему психологическому здоровью и старается избегать любого стресса.