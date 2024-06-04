Виторган обвинил Газманова в плагиате
Актер Максим Виторган в блоге в Instagram (деятельность в РФ запрещена) обвинил певца Олега Газманова в плагиате. По словам артиста, новая песня исполнителя «Русский мир» сильно напоминает композицию «Владивосток 2000» группы «Мумий Тролль». Виторган также предположил, что Газманов получил за песню деньги из госбюджета.
Ой... Олег Газманов выпустил песню «Русский мир». Она один в один с мумийтроллевским «Владивостоком 2000». А ведь он получил госденьги на патриотконтент. А страну, как кормушку, воспринимают, конечно, те, которые уехали, ага. А которые остались, они — не такие. А логикой мы борщ перемешиваем. Лучше половника, — написал Виторган в блоге.
Ранее телеведущая Ксения Собчак в шоу «Осторожно: Собчак» призналась, что была разочарована своей «маленькой» скромной свадьбой с Виторганом, потому что мечтала о пышном торжестве, которого не случилось, белом платье и торте. По ее словам, мечту о красивой церемонии осуществил ее второй муж, режиссер Константин Богомолов. Виторган и Собчак развелись в 2019 году, у них есть общий сын Платон. Журналист подчеркивает, что они никогда не манипулировали ребенком и смогли сохранить хорошие отношения.