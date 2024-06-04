Виторган обвинил Газманова в плагиате

Актер Максим Виторган в блоге в Instagram (деятельность в РФ запрещена) обвинил певца Олега Газманова в плагиате. По словам артиста, новая песня исполнителя «Русский мир» сильно напоминает композицию «Владивосток 2000» группы «Мумий Тролль». Виторган также предположил, что Газманов получил за песню деньги из госбюджета.

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Ой... Олег Газманов выпустил песню «Русский мир». Она один в один с мумийтроллевским «Владивостоком 2000». А ведь он получил госденьги на патриотконтент. А страну, как кормушку, воспринимают, конечно, те, которые уехали, ага. А которые остались, они — не такие. А логикой мы борщ перемешиваем. Лучше половника, — написал Виторган в блоге.



Ранее телеведущая Ксения Собчак в шоу «Осторожно: Собчак» призналась, что была разочарована своей «маленькой» скромной свадьбой с Виторганом, потому что мечтала о пышном торжестве, которого не случилось, белом платье и торте. По ее словам, мечту о красивой церемонии осуществил ее второй муж, режиссер Константин Богомолов. Виторган и Собчак развелись в 2019 году, у них есть общий сын Платон. Журналист подчеркивает, что они никогда не манипулировали ребенком и смогли сохранить хорошие отношения.