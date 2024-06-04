Канье Уэста обвинили в сексуальных домогательствах

Бывшая ассистентка рэпера Канье Уэста Лорен Пишотта обвинила его в сексуальных домогательствах. Об этом пишет TMZ.

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Исполнитель нанял девушку летом 2021 года, когда она была моделью OnlyFans. Артист предложил ей зарплату в 1 млн долларов (около 89 млн рублей) за то, что Пишотта будет доступна для его поручений в любое время суок. Уэст также попросил новоиспеченную ассистентку ликвидировать свой аккаунт в OnlyFans, она согласилась.

Через некоторое время после начала совместной работы рэпер стал отправлять Лорен вульгарные сообщения с сексуальным подтекстом. Вдобавок, по словам Пишотты, Уэст делал множество вызывающих вещей: мастурбировал во время телефонных разговоров с ней, интересовался интимными подробностями ее сексуальной жизни с молодым человеком и даже вынуждал ее раздеваться при нем.

Девушка добавила, что вскоре Уэст решил повысить ее до начальника штаба в своих компаниях. В итоге размер ее зарплаты достиг 4 млн долларов (около 359 млн рублей).

Теперь Пишотта подала иск против музыканта, обвинив его в сексуальных домогательствах, нарушении контракта, незаконном увольнении, а также жестоком обращении на работе.

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