Пятилетнюю дочь Анастасии Заворотнюк привели на могилу матери

Муж российской актрисы Анастасии Заворотнюк, фигурист Петр Чернышев привел пятилетнюю дочь Милу на могилу матери. Об этом сообщает StarHit.

Семья посетила Троекуровское кладбище на следующий день после прощания с артисткой. Отмечается, что Чернышева с ребенком сопровождали бабушка Валентина и сестра актрисы Анна. Родные звезды накрыли поминальный стол.

Ранее были раскрыты детали диагноза Анастасии Заворотнюк.

30 мая родные артистки сообщили о том, что звезды сериала «Моя прекрасная няня» не стало.