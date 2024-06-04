Бизнесмен рассказал, как его обманул муж Алексы

Бизнесмен Умар Джабраилов вспомнил, как супруг певицы Алексы Вячеслав Дайчев украл у него 1,5 млн рублей. Этой историей предприниматель поделился с YouTube-каналом «Дневник хача».

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«Предупреждаю, не надо быть доверчивыми, как я. За все это время с моего личного ИП я дал человеку возможность туда заходить, вывели почти полтора миллиона рублей», — отметил Джабраилов.

По словам бизнесмена, полгода назад Алекса предложила свою помощь в продаже его книг, а затем подключился и муж знаменитости, фитнес-тренер Дайчев. Джабраилов подчеркнул, что не жалеет потраченных денег, так как все же смог продать свои книги. Он также назвал семью Алексы и Дайчева очень хорошей, добавив фразу: «Но вот как-то так получилось...».

Сейчас юристы Джабраилова подготовили претензию на семью певицы, чтобы те обосновали, куда потратили средства с его ИП. Он отметил, что этот вопрос его интересует больше всего, но судиться при этом предприниматель не хочет.

В феврале свекровь певицы Алексы пожаловалась, что ее не позвали на свадьбу. Женщина заявила, что не знает, по какой причине супруги не пригласили ее в загс. Мероприятие прошло 17 февраля.

При этом СМИ писали о разладе 35-летней звезды «Фабрики звезд» со свекровью еще в 2022 году.