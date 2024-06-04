СК проверит Макаревича на экстремизм после беседы музыканта с пранкерами

Следственный комитет РФ начал проверку в отношении певца Андрея Макаревича (признан в России иностранным агентом) после его разговора с пранкерами. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

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Создателя группы "Машина времени" проверят на предмет призывов к осуществлению экстремистской деятельности (статья 280 УК РФ).

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Напомним, пранкеры Вован и Лексус позвонили Макаревичу от имени Владимира Зеленского. В ходе разговора музыкант пожелал Украине победы и пообещал выступить на празднике, организованном по этому поводу.

Ранее сообщалось, что лидер "Машины времени" может стать фигурантом уголовного дело за нарушение правил деятельности иностранного агента (статья 330.1 УК РФ). Максимальное наказание по ней - до двух лет лишения свободы.