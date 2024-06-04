Американскую певицу Леди Гагу заподозрили в беременности после того, как она появилась на свадьбе сестры Натали Джерманотты с животом. Об этом сообщает издание The Sun.

© Mike Blake / Reuters

38-летняя исполнительница появилась на ужине, устроенном в честь репетиции бракосочетания, в облегающем черном мини-платье. Гагу сопровождал ее партнер Майкл Полански, с которым певица встречается уже четыре года. Папарацци также заметили на пальце знаменитости помолвочное кольцо с бриллиантом.

Ранее Леди Гага кардинально сменила имидж. Она посетила премьеру собственного фильма Gaga: Chromatica Ball в Лос-Анджелесе. На данное мероприятие звезда надела длинное белое платье с необычным декоративным элементом из твердого материала.