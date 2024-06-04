Шаляпин назвал самых богатых певиц России

Певец Прохор Шаляпин заявил, что исполнительницы народных композиций зарабатывают больше своих коллег по эстраде. Его слова передает издание Teleprogramma.pro.

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«У нас же самые богатые наши певицы-народницы. Надежда Кадышева и Надежда Бабкина. Они не афишируют, но это достаточно известный факт», — заявил артист.

Шаляпин порадовался, что молодые музыканты все чаще начали выступать в народном жанре и «обращать внимание на нашу богатую русскую культуру». Он считает, что музыкантам нужно быть ближе к людям.

«Ни одно застолье в России не обходится без народной песни, это объединяющее творчество. Сейчас острая нехватка такого народного репертуара, даже стилизованного под народные песни», — подчеркнул Шаляпин.

В апреле продюсер Евгений Бабичев заявлял, что из сольных артистов сейчас лучше всего зарабатывают Полина Гагарина, Shaman, Филипп Киркоров и Анна Asti. Эксперт добавил, что гонорар топовых звезд варьируется от шести до восьми миллионов рублей за выступление. При этом, считает Бабичев, Asti зарабатывает гораздо больше коллег, так как иногда дает по несколько концертов в день.