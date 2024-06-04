Названы имена самых богатых певиц России

Финалист музыкального реалити-шоу «Фабрика звезд» Прохор Шаляпин раскрыл имена самых богатых исполнительниц России. Его слова приводит Teleprogramma.pro.

В ходе разговора певец прокомментировал тренд на народность. По его мнению, на сегодняшний день молодое поколение артистов стало обращать внимание на «богатую русскую культуру».

«Ближе к народу надо быть. У нас же самые богатые наши певицы-народницы. Надежда Кадышева и Надежда Бабкина. Они не афишируют, но это достаточно известный факт», — отметил он.

Шаляпин также выразил мнение, что доходы популярных эстрадных исполнителей не сравнятся с доходами певиц-народниц.

«Поэтому есть, к чему стремиться. Пусть молодежь занимается народным творчеством и тоже будут обеспечена и богата», — заключил он.

Ранее были названы российские звезды с самыми большими гонорарами за частные выступления.