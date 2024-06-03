Киркорову разрешили въезд в Молдавию

Районный суд Кишинева отменил запрет на въезд в Молдавию Филиппу Киркорову, который был введен в 2022 году. Соответствующая информация опубликована на едином портале судебных инстанций страны.

Причина аннуляции решения не уточняется, однако известно, что оно было принято по факту запроса представителей защиты исполнителя.

Также уточняется, что оно может быть обжаловано в течение 30 дней в Апелляционной палате Кишинева.

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Ранее президент Молдавии Майя Санду подписала указ о предоставлении гражданства республики некоторым участникам группы «Би-2». При этом гражданство Молдавии также было предоставлено членам семей музыкантов, передает «Радиоточка НСН».