У Собчак возникли вопросы после скандального выступления Бузовой в Уфе

Журналистка Ксения Собчак сравнила певицу Ольгу Бузову с блогершей Настей Ивлеевой. Обе девушки выбрали смелые наряды – Ольга появилась на VK Fest в Уфе в День защиты детей, а Ивлеева была в откровенном образе на «голой вечеринке». Собчак в своем Telegram-канале задалась вопросом, чем отличаются выходы двух звезд.

© Passion.ru

Журналистка обратила внимание на недавний выход Бузовой в кожаном боди с сапогами, напоминающими чулки. Многие люди были в шоке и начали жаловаться на вид артистки. Ксения тоже высказалась по поводу ситуации, но вспомнила про скандал с Ивлеевой.

«Можете мне объяснить, почему Ивлеевой на вечеринке со спонсорством МТС в белье нельзя, а осудившей „голую вечеринку“ Бузовой на вечеринке VK в белье — можно?» — написала Собчак.

Телеведущая в шутку предположила, что все дело в изумруде на бедрах у Ивлеевой, а после извинилась за свой вопрос.

«Если что, я не ропщу, спрашиваю для друга», – добавила Ксения.

Напомним, что выступление Бузовой в Уфе проверит Следственный комитет.

«Представленные сведения приняты для изучения и принятия мер реагирования в пределах компетенции ведомства», — написали стражи порядка.

Ивлеева же была раскритикована после организации и участия в «голой» вечеринке. Из-за откровенных нарядов и неприличных видео она потеряла рекламные контракты. В то время Бузова высказывалась о Насте и даже назвала ее «кринжем года».

Бузовой грозит уголовное наказание за скандальное выступление в Уфе

Ранее Виталий Милонов заявил, что откровенный наряд Бузовой соответствует ее развитию.