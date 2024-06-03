Лидер Metallica Джеймс Хэтфилд рассказал, что ему снились кошмары перед туром

Фронтмен метал-группы Metallica Джеймс Хэтфилд признался, что его мучила тревога перед началом тура коллектива M72 в прошлом месяце.

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В подкасте The Metallica Report артист рассказал, что начал сомневаться в себе и думать, что участники Metallica уже слишком стары для турне. Также, по словам Джеймса, ему снились страшные сны, в которых он не знает сетлист, его гитара сделана из резины и имеет лишь две струны, а шнур не дает ему добраться до микрофона.

Хэтфилд заметил, что подобное беспокойство — «часть цикла» и не стоит давать ему взять над собой верх.

«У вас есть баланс тревоги и веры», — объяснил музыкант.

Недавно Metallica выложили видео с концерта в Мюнхене, где они выступили, несмотря на сильный дождь.