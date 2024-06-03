INSTASAMKA представила клип на песню «Мой мармеладный»

Певица Дарья Зотеева, также известная как INSTASAMKA, выпустила видео на трек «Мой мармеладный» — свою версию хита Кати Лель 2004 года.

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В ироничном ролике артистка устраивает побег из тюрьмы своему мужу, которого играет комично загримированный реальный супруг девушки, продюсер Олег MONEYKEN. За это он дарит ей брендовую сумку. Затем INSTASAMKA вызволяет его из другой беды и вновь получает дорогой подарок.

В этом году пара собирается выпустить альбом «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС 2».

Ранее Дарья рассказала, кто писал ей первые композиции.