Уехавший из РФ внук Пугачевой пытается продать бабушкину дачу

Внук Аллы Пугачевой музыкант Никита Пресняков, который уже почти полтора года живет в США, пытается дистанционно продать элитную дачу в Истре, подаренную ему бабушкой. Об этом пишет «Комсомольская правда».

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Напомним, что, уехав из России, Пресняков и его жена Алена Краснова обосновались в Лос-Анджелесе. До этого музыкант занимался в США съемкой и продюсированием музыкальных клипов.

По данным издания, первую попытку продать подарок бабушки – дом в коттеджном поселке Малые Бережки на берегу Истринского водохранилища – Никита Пресняков предпринял в 2023 году, установив цену в 225 млн руб. Однако тогда дачу быстро сняли с продажи.

Площадь ее составляет 760 кв. м., участок 80 соток, у него есть выход к воде с береговой линией длиной 80 метров. Стройка дома была закончена в 1999 году и «сейчас интерьерные решения выглядят не так актуально и свежо как 25 лет назад», отмечают журналисты.

В начале мая этого года Пресняков предпринял новую попытку продать подарок бабушки. Он выставил дом на продажу через агентство недвижимости за 132 млн 500 тыс руб. А через три недели появилось еще одно объявление – уже о прямой продаже за 125 млн руб. После чего агентство недвижимости «сделало ход конем» и повысило цену на дачу Пугачевой до 136 млн руб.

Однако покупателей на трехэтажный дом с мансардой у воды нет, и Пресняков готов отдать дачу в длительную аренду. В объявлении указывается, что стоимость для потенциального съемщика жилья будет 200 тыс. руб. в месяц, но возможен торг.

При этом факт принадлежности дачи к семье Пугачевой не афишируется и продавцы уверяют, что стоимость жилья адекватная, даже учитывая износ и возможные затраты на ремонт или реконструкцию, отмечает газета.

Сама Пугачева покинула Россию вместе со своим мужем Максимом Галкиным (признан иностранным агентом по решению Минюста РФ) и их общими детьми Гарри и Лизой в феврале 2022 года. Юморист публично осудил специальную военную операцию. Осенью 2022 года он был включен в реестр физлиц-иноагентов.