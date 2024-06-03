K-pop-группа GFRIEND воссоединилась на концерте коллектива VIVIZ

Распавшийся южнокорейский герлз-бэнд GFRIEND собрался в полном составе на шоу K-pop-группы VIVIZ в Сеуле.

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В VIVIZ входят три бывшие участницы GFRIEND: Ынха, Синби и Омджи. На концерте к ним присоединились экс-коллеги Совон, Йерин и Юджу. Вместе они исполнили ноябрьский сингл VIVIZ «Maniac».

GFRIEND дебютировали в 2015 году. На счету девушек три лонгплея и десять мини-альбомов. Наиболее известны такие их песни, как Rough, Navillera и Sunrise. В 2021-м команда была расформирована. Позже Синби признавалась, что артистки узнали об этом всего лишь за месяц.

В марте 2023-го Юджу выпустила второй сольный EP «О».