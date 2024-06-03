Королева швырнула насадку от микрофона в Кудрявцеву в эфире телешоу

Выступление группы "Божья коровка" на шоу "ВИА Суперстар" рассорило Наташу Королеву и Леру Кудрявцеву, находившихся в жюри. В конце концов Королева даже бросила в Кудрявцеву насадкой для микрофона, сообщает НТВ.

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В телешоу группа "Божья коровка", прославившаяся когда-то хитом "Гранитный камушек", исполнила песню Батырхана Шукенова "Солдат любви".

Мнения судей разошлись. Кудрявцевой исполнение не понравилось, так что она поставила группе ноль баллов, а вот Наташа Королева оказалась в восторге и присудила два балла.

В процессе обсуждения Кудрявцева и Королева поругались.

"Наташа у нас теперь будет народная любовь, потому что она всех любит и облизывает, а я нет. Но я не могу врать", - сказала Кудряцева.

Наташа Королева возмутилась таким подозрениям и бросила в Кудрявцеву насадку для микрофона.

Напомним, сама Кудрявцева тоже в эфире позволяет себе быть несдержанной. Так, во время ток-шоу Андрея Малахова телеведущая облила водой одну из героинь передачи.