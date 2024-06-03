Роджер Долтри из The Who заявил, что группа не будет выступать в виде голограмм

Лидер британского рок-коллектива The Who Роджер Долтри высмеял предположение о том, что команда когда-либо будет давать концерты в виде голограмм.

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В разговоре с Ultimate Classic Rock на вопрос о том, могут ли The Who сделать что-либо похожее на шоу ABBA «Voyage» (2022), Долтри растерялся и ответил:

«Чтобы мы пошли и исполнили каверы на ABBA? Я так не думаю. В мини-платье я буду выглядеть чертовски ужасно!»

Когда артисту объяснили, что такое виртуальные аватары, он сказал:

«Я никогда об этом не думал. Я бы не хотел это увидеть».

Недавно концертом ABBA восхитился Ноэл Галлахер. Музыкант допустил создание чего-то подобного с Oasis.