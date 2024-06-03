Волочкова рассказала об отношениях с «временщиком»: «Для плотских утех»

Балерина Анастасия Волочкова в беседе с PROZvezd призналась, что состоит в отношениях с временным партнером ради «плотских утех».

«Да, мужчина для плотских утех имеется, и свою нехитрую задачу он не то, что выполняет, но перевыполняет. Но он — временщик. Свою судьбу — так, чтобы вместе до конца наших дней, — я в нем не вижу. Однако же нам хорошо рядом друг с другом во всех планах, поэтому грустить мне не о чем», — подчеркнула Волочкова.

Артистка также опровергла домыслы фанатов о скорой свадьбе из-за выхода танцовщицы в полностью белом платье на церемонии награждения музыкальной премии. Волочкова оправдалась тем, что белый цвет был обязательной частью дресс-кода.

В начале мая Анастасия Волочкова назвала секрет своей стройности в ответ на критику своих фото с Мальдив. По словам артистки, она не корректирует свои снимки и худеет благодаря спорту — водным упражнениям.

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