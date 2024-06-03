Орлова объяснила свое отсутствие на похоронах Заворотнюк

У певицы были другие планы.

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30 мая из жизни ушла народная любимица Анастасия Заворотнюк. Знаменитая теленяня более пяти лет сражалась с раком головного мозга. На момент кончины артистке было всего 53 года. В день смерти Анастасии Заворотнюк в эфир вышла передача о ее жизни и последних минутах. В студию к Андрею Малахову пришла и певица Ольга Орлова. Экс-солистка «Блестящих» признавалась, что навещала болеющую раком артистку. Правда, на прощание с ней исполнительница так и не явилась. Фолловеры близкой подруги Жанны Фриске решили спросить о причинах такого поступка напрямую.

Ольга Орлова опубликовала с своем личном блоге ряд вопросов от подписчиков. Артистка ответила всем, кого возмутил ее визит на передачу Малахова.

«Андрей Малахов, наверное, единственный сделал программу, которую согласовал с семьей. Именно близкий друг Насти дал список тех, кого они хотели бы видеть на этой передаче. И меня также попросили приехать и быть в эфире. Я никогда бы не сделала ничего такого, что могло бы как-то скомпрометировать Настю и ее близких. Я очень трепетно относилась к ней, и так останется навсегда», — ответила бывшая солистка «Блестящих» своей подписчице.

Далее Ольга Орлова разместила и второй вопрос. Публика хотела знать, почему на передачу певица пришла, а на прощальную панихиду — нет.