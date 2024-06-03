Мизулина осудила Бузову за выступление в боди перед детьми

Глава Лиги безопасного интернета (ЛБИ) Екатерина Мизулина назвала провокационным образ певицы и телеведущей Ольги Бузовой на выступлении в Уфе в День защиты детей, сравнив ее выход на сцену со скандальной «голой вечеринкой». Об этом она написала в своем Telegram-канале.

20 декабря 2023 года в клубе «Мутабор» прошла «голая» вечеринка блогера Анастасии Ивлеевой, в которой приняли участие звезды шоу-бизнеса. Участники мероприятия прибыли в максимально открытых нарядах, например, рэпер Vasio пришел лишь в одном носке. Публикация фото и видео с вечеринки привела к шквалу критики в сторону звезд и организаторов.

По мнению Екатерины Мизулиной, в Уфе случилась своя «голая вечеринка», которая прошла 1 июня, в День защиты детей, и вызвала возмущение местных жителей.

«В День защиты детей Ольга Бузова вышла на сцену в крайне откровенном наряде. Все это посмотрело огромное количество детей и подростков (…) Я не вижу никакой разницы между нашумевшей «голой вечеринкой» и выступлением в таком образе», - заявила она.

Мизулина также опубликовала полученные ею сообщения, в которых местные жители были возмущены тем, что Бузова вышла на сцену в черном кожаном боди с глубоким вырезом, отмечая, что такой наряд отсылает к БДСМ.

«Часть общества продолжает жить в каком-то другом мире и продвигать те ценности, которые уходят в прошлое. (…) Недавно стартовала крайне важная программа «Время героев» для поддержки тех, кто был на фронте. При этом мы видим продолжение провокаций в публичном поле. Зачем так провоцировать людей? Особенно в регионе, где много верующих?» - поинтересовалась она.

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В свою очередь Ольга Бузова в своем Telegram-канале поблагодарила жителей Уфы «за любовь и за теплый прием» и спросила у подписчиков, понравился ли им ее сценический образ.

В комментариях к записи ряд пользователей мессенджера поинтересовалась, «неужели у артистки не было нормального наряда». Но многие поклонники выразили восхищение внешним видом артистки, отметив, что «образ – бомба».