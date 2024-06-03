Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина осудила в Telegram-канале певицу Ольгу Бузову за выступление в провокационном боди в День защиты детей в Уфе.

Екатерина Мизулина заявила, что солидарна с жителями региона, которые возмущены откровенным нарядом Ольги Бузовой. По словам главы Лиги безопасного интернета, она не видит никакой разницы между «голой вечеринкой» Анастасии Ивлеевой и выступлением в таком образе в День защиты детей.

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«Вся страна уже давно живет иначе. Мы изменились. Участники СВО воюют явно не за это, о чем мне прямо пишут в своих письмах», — отметила Мизулина.

Скандальная вечеринка Анастасии Ивлеевой прошла 20 декабря 2023 года в клубе «Мутабор». Среди гостей были такие звезды, как Ксения Собчак, Лолита Милявская, Ольга Орлова, Филипп Киркоров, Джиган и Оксана Самойлова, Дима Билан. Сама блогерша и другие артисты извинились за участие в откровенной вечеринке.

Недавно Ивлеева дала первое интервью после «голой вечеринки». Блогерша сообщила, что в марте ездила в Донбасс. Телеведущая также заявила, что никогда не планировала уезжать из России, и рассказала об отношении к президенту.

20 мая Анастасия Ивлеева вернулась к ведению Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). Она опубликовала новые фото и видео — в частности, со своим доберманом Юрой и с процедурой дренажного массажа.

Ранее депутат Ахмадинуров раскритиковал наряд Бузовой на выступлении в Уфе.