Телеведущая Лера Кудрявцева рассказала, что они с дочерью подверглись опасности на детском празднике, так как организаторы не учли, что рядом будут постоянно летать вертолеты. Видеозапись произошедшего она опубликовала в своем Telegram-канале.

По словам Кудрявцевой, начиналось все красиво, были установлены масштабные декорации и шары. Однако из-за того, что рядом находилась вертолетная площадка и вертолеты летали каждые 15 минут, декорации в определенный момент начали разрушаться и падать на маленьких гостей праздника и их родителей.

«Меня до сих пор трясет. Как можно ставить декорации рядом с вертолетной площадкой. Руководство вообще понимает, что лопасти создают дикий ветер? Декорации упали и чудом не пришибли детей», - написала телеведущая.

На кадрах, которыми она проиллюстрировала свой пост, видно как люди с криком разбегаются от падающих декораций.

Также телеведущей добавило стресса и то, что ее дочь на празднике съела рыбу и подавилась косточкой. Девочку пришлось везти в больницу.

Ранее Кудрявцева рассказала, что недавно в Алуште умерла от рака ее двоюродная сестра Ольга. Она добавила, что постоянно плачет после ее смерти. При этом сама телеведущая постепенно восстанавливается после тяжелой травмы, полученной на съемках шоу. Врачи диагностировали у нее полный разрыв передней крестообразной связки и перелом, сделали операцию.