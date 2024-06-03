Волочкову раскритиковали за фото топлес

Балерина Анастасия Волочкова опубликовала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) откровенную фотографию.

48-летняя Анастасия Волочкова была запечатлена в бассейне. Бывшая прима Большого театра предстала перед камерой без лифа от купальника. Знаменитость надела только браслеты и золотую цепочку с кулоном. Интернет-пользователи раскритиковали артистку за снимок. Балерину обвинили в использовании фотошопа.

«Анастасия, мы знаем, как вы выглядите на самом деле», «Вот так могла бы выглядеть, если бы не пила», «Как ни фотошопь, а газа пьяненькие», «Классно отфотошопили», — писали в комментариях.

В начале мая Анастасия Волочкова назвала секрет своей стройности в ответ на критику своих фото с Мальдив. По словам артистки, она не корректирует свои снимки и худеет благодаря спорту — водным упражнениям.

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Недавно Волочкова посетила телевизионную премию «Золотой эфир», которая состоялась в Останкино. Для мероприятия балерина выбрала белое облегающее платье с открытыми рукавами, которое подчеркнуло ее фигуру. Бывшая прима Большого театра также надела золотые босоножки на платформе, цепочку с кулоном и несколько колец.

Ранее 52-летняя Ольга Тумайкина вышла в свет в платье с прозрачной юбкой и шубе.