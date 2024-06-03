Анджелина Джоли станет мамой в седьмой раз

Актриса Анджелина Джоли готовится стать мамой в седьмой раз. Инсайдеры сообщили, что она собирается усыновить ребенка с Ямайки.

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По информации таблоида New idea, из-за того, что дети голливудской звезды уже повзрослели, она начала задумываться об опеке над новым ребенком. Ранее она усыновляла несовершеннолетних из Камбоджи, Вьетнама и Эфиопии, теперь же она намерена принять в семью гражданина Ямайки. В подтверждение слухам недавно Джоли прибыла в островное государство в Карибском море.

«Анджелина уже больше года говорит об усыновлении еще одного ребенка. Поскольку Мэддокс и Пакс занимаются своими делами, а Захара учится в колледже в Атланте, она действительно страдает от синдрома пустого гнезда», - заявил инсайдер.

Сообщается, что другим детям Анджелина уже рассказала о своей идее, и они остались взволнованы. Так что вполне вероятно, что скоро актриса вновь станет мамой. Отметим, что сама она признавалась, что большая семья делает ее счастливой и что материнство – это лучшее, что с ней случалось.

Ранее Анджелина Джоли появилась на публике с дочерью после ее отказа от фамилии отца.