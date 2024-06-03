Как и когда Заворотнюк впервые узнала о своем диагнозе

Российская актриса Анастасия Заворотнюк впервые узнала о своем диагнозе в 2019 году, сообщает aif.ru. По информации издания, актриса заподозрила у себя проблемы со здоровьем и отправилась на медицинское обследование. В публикации сообщается, что именно тогда ей стало ясно, что болезнь необратима.

Издание отмечает, что во время последнего появления на публике Заворотнюк, вероятнее всего, уже знала о своей болезни. В публикации уточняется, что речь идет о поездке в Ереван, где актриса представила ювелирный магазин вместе с телеведущей Анфисой Чеховой.

По информации СМИ, тогда пользователи Сети впервые заметили шрам на шее артистки и предположили, что он является следствием операции. Издание уточняет, что сама Заворотнюк тогда не рассказывала о своей болезни, а известно о ней стало, когда она полностью прекратила общение с поклонниками и коллегами.

Актрису похоронили 1 июня на Троекуровском кладбище. На следующий день российский певец Леонид Агутин опубликовал в Telegram-канале клип в память об актрисе Анастасии Заворотнюк. Видео с кадрами из сериала «Каспий 24» смонтировано на песню «Паришь в облаках». Известно, что Агутин и Заворотнюк вместе снимались в кинокартине.