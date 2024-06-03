Пугачева поделилась новой фотографией

Несмотря на то что брак Аллы Пугачевой и Максима Галкина* является одним из самых крепких в шоу-бизнесе, в сети то и появляются слухи о том, что пара на грани развода.

Недавно люди вновь начали активно обсуждать возможное расставание артистов, считая, что на этот раз все серьезно. Все началось с того, что Галкина якобы видели на Кипре одного, в то время как его жена и дети остались в Израиле. Потом и саму Примадонну начали замечать либо одной, либо в компании других мужчин. А кульминацией сплетен стала новая песня Пугачевой.

В конце мая Алла Борисовна выпустила трек под названием «Ложный стыд», в котором поет о былых чувствах и о том, что любовь стареет. Многие поклонники сразу же нашли скрытое послание в ее музыке и серьезно решили, что они с Максимом разводится. Но кажется, что народная артистка устала от нелепых сплетен, поэтому решила косвенно прокомментировать их.

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На днях Пугачева опубликовала кадры с супругом, где они стоят на яхте, мило обнимаются и смеются. Многие подписчики стали делать комплименты паре, советуя им не обращать внимания на дурные слухи. А вот некоторые считают, что артисты выглядят очень неестественно, мол, они делают все, чтобы доказать, какие они влюбленные и счастливые, хотя на самом деле это не так.

*признан иностранным агентом на территории РФ