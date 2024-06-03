Королева и Кудрявцева устроили скандал в студии ТВ

Лера Кудрявцева обвинила Наташу Королеву в лицемерии в эфире шоу «ВИА Суперстар!». Знаменитости поругались в четвертом выпуске передачи.

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После выступления группы «Божья коровка» в студии шоу разгорелись споры: мнение судей о номере разделились. Так, Наташа Королева заявила, что ей понравилось выступление коллектива. Она назвала его «стильным», «модным» и «классным».

«Да, всегда можно найти какие-то шероховатости, но общее впечатление для меня было приятным. Все очень даже получилось», — высказалась певица.

Лера Кудрявцева не согласилась с мнением коллеги. Она заявила, что у них с Наташей «абсолютно разные вкусы». По словам телеведущей, она, в отличие от Королевой, не может «облизывать» участников и врать.

«Наташа у нас теперь будет народная любовь, потому что она всех любит и облизывает, а я нет. Но я не могу врать», — высказалась Лера.

Услышав высказывание телеведущей, Наташа сняла поролоновую насадку от своего микрофона и кинула ее в Кудрявцеву.

«То есть я вру? Это мое субъективное мнение. Я сейчас брошу в эту женщину что-то», — ответила Наташа.

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