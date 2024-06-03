Депутат обругал Бузову за непристойный наряд на концерте в День защиты детей

Депутат Госсобрания Башкирии и советник главы по спорту Рустем Ахмадинуров обругал российскую певицу и телеведущую Ольгу Бузову за непристойный наряд на концерте в День защиты детей, который прошел в Уфе. Соответствующий пост появился в его Telegram-канале.

© Lenta.ru

38-летняя исполнительница выступила в кожаном боди черного цвета, оформленном полупрозрачной вставкой на животе и глубоким декольте. Также на ней были высокие кожаные сапоги в тон, украшенные бахромой.

Ахмадинуров возмутился сценическим образом артистки. «Сегодня День защиты детей. Там куча детишек. Она вообще в адеквате?!» — написал депутат.

В январе помощник мэра Махачкалы Булач Чанкалаев обратил внимание на наряд певицы Ашеры, в котором она исполнила песню на аварском языке. Тогда общественного деятеля смутила длина ее платья. По его мнению, Ашера вышла на сцену почти раздетая.