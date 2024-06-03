Бузову раскритиковали за выступление в Уфе: «Неуместно, вызывающе»

Ольга Бузова выступила в Уфе на День защиты детей в откровенном наряде. Ее образ раскритиковали местные жители и депутаты, отметив, что она не уделила внимания традициям региона, где выступила.

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«Я считаю, что она выступила очень неуместно, вызывающе, не понимая традиции региона, где она выступает. Если бы это было 10-11 вечера – ещё куда ни шло. И само мероприятие – VK Fest был заявлен как 0+. Ну мы куда вообще катимся?! Я был шокирован», – отметил башкирский депутат Рустем Ахмадинуров в беседе с изданием «Подъем».

Он указал на то, что выступление Ольги Бузовой в откровенном наряде в мусульманской республике вызвало бурю эмоций и возмущений у горожан.

Рустем Ахмадинуров также отметил, что планирует сделать депутатский запрос и выяснить, был ли согласован такой наряд и формат выступления.

Как ранее писал 360.ru, Ольга Бузова призналась, что на телевидении ее просят петь под фонограмму. Артистка объяснила, с чем это связано.