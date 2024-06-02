СМИ: Орбакайте начала петь в кафе и малых залах

Музыкальная карьера Кристины Орбакайте за рубежом резко пошла вниз. Как сообщает KP.RU, заслуженная артистка России на днях пела в небольшом кафе в Монако на дне рождения у некой дамы по имени Анжелика. А в ближайшее время певица отправится на выступление в Израиль, правда, вместо дворцов культуры и стадионов, артистку будут ждать малые залы.

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По информации издания, пригласить Кристину Орбакайте на день рождения стоит около 30 тысяч долларов, или 2,7 млн рублей. Это заметно меньше, чем у звезд первой величины в России. Раньше и Кристина Орбакайте к таковым относилась, но теперь концерты певицы в нашей стране отменены, а за рубежом большие залы, судя по всему, не собрать.

Отметим, что Орбакайте раньше жила на две страны - в Россию приезжала на концерты, телесъемки и корпоративы, а семья у артисты была в США. Сейчас в связи с потерей заработков в России певица рискует оказаться в весьма затруднительном положении. Как утверждается в публикации, певице принадлежат апартаменты в Майами за 3 млн долларов и дом в Нью-Йорке на Манхеттене за 15 млн долларов. Также певице принадлежат две квартиры в Москве: апартаменты на Большой Грузинской Орбакайте приобрела сама, а сталинку на Тверской-Ямской ей подарила Аллы Пугачевой.

По данным KP.RU, полученное от Пугачевой жилье Орбакайте в ближайшее время собирается пустить квартирантов.