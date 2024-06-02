Киркоров отправил детей учиться за границу

Дочке Филиппа Киркорова Алле-Виктории уже 12 лет, а сын Мартин на год младше. Поп-король отечественной эстрады – заботливый отец. В частности, он стремится дать детям хорошее образование.

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Журналист Сергей Майоров в рамках передачи «Однажды» на НТВ рассказал, что сейчас брат с сестрой учатся за границей. Об этом информирует СтарХит.

Дедушка наследников певца Бедрос Киркоров подтвердил эту информацию пожаловавшись, что скучает без внуков.

«Внуки радуют, но мне грустно, потому что раньше они были здесь, а сейчас учатся далеко», — сказал он.

91-летний Бедрос Филиппович очень любит своих внуков.

«Мартин — это копия Филиппа в детстве. Он добрый. А Алла-Виктория чуточку настырная. Имеет свое мнение, не со всем согласится. Дай Бог еще год пожить, чтобы я увидел их чуть взрослей», — сказал он.

Киркоров: «Ощущаю себя на 33 года»

Сами дети певца также рассказали об отношениях с Бедросом Киркоровым. Алла-Виктория призналась, что дедушка никогда не ругает ни ее, ни Мартина, в отличие от звездного папы.