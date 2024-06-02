Киркоров: «Ощущаю себя на 33 года»

Филипп Киркоров на презентации совместного трека с Олегом Майами «Стирай» предстал в новом образе. У поп-короля новая прическа, новые татуировки. Никаких страз, никакой пестроты -

певец был в черном, в последней коллекции очень дорогого бренда «Баленсиага», пишет «Комсомольская Правда».

«Когда мне исполнилось 33 года, как Олегу сейчас, я себе дал установку, что буду и внешне, и внутренне выглядеть на этот возраст. И я честно скажу, ощущаю себя на 33, хотя мне в этом году исполнилось 57», - признался Филипп.

Олег Майами сделал коллеге комплимент.

«Мне очень нравится, что человек следит за всем: за модой, за музыкальными трендами. Все для зрителей делает», - отметил он.

Ранее Филипп Киркоров признался, что принципиально проигнорировал международный музыкальный конкурс «Евровидение» и рекомендовал вместо него смотреть шоу «Голос» на Первом канале».