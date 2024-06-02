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Волочкова сообщила, что не хочет «совершать ошибку своей мамы»

У 18-летняй Ариадны, дочери Анастасии Волочковой, есть постоянный молодой человек. Девушка вместе с ним приезжает навестить мать. Балерина объяснила, что она принимает любой выбор Ариадны, потому что это ее дочь, пишет Teleprogramma.pro.

Волочкова сообщила, что не хочет «совершать ошибку своей мамы»
© globallookpress.com
«Не хочу совершать ошибку своей мамы, которая всегда лезла во все отношения с моими мужчинами. Всегда портила эти отношения. Делала так, чтобы я расставалась с теми людьми, которых действительно любила», — заявила Волочкова.

Тем не менее свои соображения по поводу избранника Ариадны у Анастасии есть.

«Я выразила свое небольшое опасение, но в легкой форме. Главное, чтобы она слушала свое сердце. Просто Ариша унаследовала от меня такие качества, как чрезмерная доверчивость, открытость, искренность. Поэтому ей нужно быть очень осторожной», — сказала балерина.

О том, что отношения Анастасии Волочковой с ее единственной дочерью Ариадной складываются не самым простым образом, знают все поклонники балерины. Однако сейчас между матерью и дочерью царит мир.

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