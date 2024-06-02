Волочкова сообщила, что не хочет «совершать ошибку своей мамы»

У 18-летняй Ариадны, дочери Анастасии Волочковой, есть постоянный молодой человек. Девушка вместе с ним приезжает навестить мать. Балерина объяснила, что она принимает любой выбор Ариадны, потому что это ее дочь, пишет Teleprogramma.pro.

«Не хочу совершать ошибку своей мамы, которая всегда лезла во все отношения с моими мужчинами. Всегда портила эти отношения. Делала так, чтобы я расставалась с теми людьми, которых действительно любила», — заявила Волочкова.

Тем не менее свои соображения по поводу избранника Ариадны у Анастасии есть.

«Я выразила свое небольшое опасение, но в легкой форме. Главное, чтобы она слушала свое сердце. Просто Ариша унаследовала от меня такие качества, как чрезмерная доверчивость, открытость, искренность. Поэтому ей нужно быть очень осторожной», — сказала балерина.

О том, что отношения Анастасии Волочковой с ее единственной дочерью Ариадной складываются не самым простым образом, знают все поклонники балерины. Однако сейчас между матерью и дочерью царит мир.