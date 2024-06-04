Младшая дочь Заворотнюк пришла на ее могилу с отцом Чернышевым

1 июня актрису и телеведущую Анастасию Заворотнюк проводили в последний путь. Ее похоронили на Троекуровском кладбище.

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На прощание с 53-летней артисткой пришли не только ее близкие, но и многие известные персоны, среди которых можно было увидеть пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, его жену, фигуристку Татьяну Навку, ее коллег Романа Костомарова, Оксану Домнину, певицу Лолиту, Григория Лепса и многих других.

В этот день не было видно младшей дочери Заворотнюк — пятилетней Милы. Но на следующий день после похорон ее привели к могиле матери. Вместе с ней были отец Петр Чернышев, сестра Анна Заворотнюк с мужем, бабушка Валентина Борисовна. Девочка помогала накрывать поминальный стол, передает «Стархит».

Анастасия Заворотнюк около пяти лет страдала от рака мозга. В недавнем интервью пиар-директор Анна Исаева рассказала о последнем публичном выходе артистки, когда она еще не знала о своем страшном диагнозе. Директор пояснила, что актриса в Москве должна была вести церемонию.

Актриса скончалась 30 мая после продолжительной болезни. Простились с Заворотнюк 1 июня в Покровском монастыре в Москве. Петр Чернышев во время похорон не отходил от гроба умершей жены. После похорон он поблагодарил всех, кто переживал за его супругу и желал ей здоровья.