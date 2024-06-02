Певица Ханна показала, как ее 5-летняя дочка сходила на свидание

Не так давно Ханна и Пашу поделились, что сохранять чувства в отношениях им помогают регулярные романтические вылазки. А сегодня певица снова похвасталась успешным свиданием — но на этот раз уже своей 5-летней дочки Адрианы.

По словам мамы, юная модницы выбирала наряд целых 40 минут. Это, конечно, далеко не рекорд девичьих сборов, но все равно впечатляет. А главное, образ получился ну очень красивый: серебряное блестящее платье и туфли в тон — настоящая мини-Золушка!

Ханна предложила подписчикам сравнить торжественное фото «до» с очень веселым «после» — и по выражению лица Адрианы сделала вывод, что свидание прошло успешно. Отметить этот факт мама с дочкой решили, перекусив хот-догами, а потом отправились на прогулку с хаски. Свидание, фастфуд и собачки — нам кажется или это звучит как идеальный летний день?

* Запрещен в РФ.