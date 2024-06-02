Мошенники начали использовать имя Заворотнюк

Родным и знакомым покойной актрисы Анастасии Заворотнюк приходят сообщения от мошенников, которые просят денежной помощи от имени семьи. Об этом рассказывает Телеграм-канал Мash.

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Администраторы канала выложили скриншот поста с сообщением якобы от Петра Чернышова, в котором тот ищет финансовой поддержки.

Родственники актрисы на всех аккаунтах разместили предупреждение: семья не ведет сбора средств. А у самого Чернышева, по словам родных, и вовсе нет аккаунтов.

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Ранее адвокат Шамиль Курамшин рассказал о наиболее популярных уловках кибер-мошенников. Так, рассылка по друзьям пользователя сообщений с просьбой денег еще несколько лет назад работала, сейчас же выманить деньги подобным образом сложнее.