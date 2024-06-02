У бывшего возлюбленного Асмус новая подруга

Кристина Асмус после развода с Гариком Харламовым довольно длительное время встречалась с коллегой по театру Романом Евдокимовым. Но ни к чему серьезному эти отношения не привели. Кристина и Роман расстались, и Евдокимов выкладывает в микроблоге фотографии новой подруги, пишет «Комсомольская Правда».

Это актриса Софья Озерова, которая снималась с Асмус в фильме «Текст». Только у Кристины была главная роль, а у Софьи – роль второго плана. Так что девушки хорошо знакомы.

Недавно Кристина Асмус показала фото после кардинальной смены имиджа. 36-летняя звезда фильма «Текст» продемонстрировала новую стрижку «под мальчика» — короткие взъерошенные волосы оттенка блонд.