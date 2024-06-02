Суханкина рассказала, как решила проблему с лишним весом

Маргарита Суханкина много лет боролась с лишним весом.

По ее словам, она перепробовала все диеты на свете, а также чистки и голодания. После чего обмен веществ нарушился окончательно, и организм начал стремительно набирать килограммы. Вес взлетел выше 100 килограммов, и певица была в отчаянии, пишут 7days.ru.

«Я не могла ни нагнуться, ни завязать шнурки. Не могу даже до ноги дотянуться, мне складки мешают. Я поднимаюсь по лестнице, у меня одышка. То есть это не каприз был», - вспоминает Маргарита.

В итоге певица решилась на операцию по резекции желудка,

рассказала она в программе «Основано на реальных событиях».

Суханкина похудела практически вдвое. Потом вес пришел в норму, и сейчас артистка может не считать калории. При росте в 174 сантиметра она весит 72 килограмма. Маргарита счастлива.

«Я просто вообще пушинка, я летаю, я в своей норме. Это вот моя норма. В этом весе я жила как бы всю жизнь, и я прекрасно себя чувствую. Я опять человек. Я, вообще, летаю, порхаю и кайфую!»

Певица Маргарита Суханкина рассказала в беседе с mk.ru, что ее 14-летняя дочь Валерия и 15-летний сын Сергей зарабатывают на городошном спорте. Суханкина отметила, что ее дети очень преуспели в данном занятии. К примеру, дочь артистки стала мастером спорта. По словам певицы, ее детей отправляют на судейские коллегии и в жюри соревнований.