В Филадельфии признали 1 июня Днем рэпера Freeway

Власти Филадельфии, США объявили 1 июня Днем Freeway — рэпера, который родился здесь 45 лет назад. Так городской совет отметил заслуги артиста перед обществом.

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В 2021 году Freeway основал некоммерческую организацию Freedom Thinkers Academy, которая проводит образовательные мероприятия про музыку и здоровье. Кроме того, он учредил стипендию для девочек, напоминает HipHopDX.

В городском совете Филадельфии отметили, что одно из доказательств влияния рэпера на «уязвимые» сообщества — его трек I Cry (2007). Он вошел во второй студийный альбом исполнителя Free At Last, на котором есть фиты с Джей-Зи, 50 Cent, Риком Россом, Бастой Раймс и другими.

В разных американских штатах нередко утверждают праздники в честь музыкантов. Например, в 2022-м в Джорджии 21 декабря признали Днем рэпера 21 Savage, а годом позднее в Нью-Йорке предложили провозгласить 4 декабря Днем Джей-Зи.