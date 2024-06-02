Королева призналась, что с первой встречи «заказала» у Глушко сына

Наташа Королева в интервью для YouTube-шоу «Ваша Наташа» рассказала, что в тот момент, когда она только познакомилась с Сергеем Глушко, работавшим стриптизером, у нее не было стремления к серьезным отношениям. Но отношения стали сразу развиваться стремительно и по непредсказуемому сценарию, информирует «Комсомольская Правда».

«Я приехала в гости к своему будущему супругу и поняла, что он сделал все, чтобы я осталась. Чтобы как-то оправдать эту неловкую ситуацию, я ему сказала: «Хочу мальчика». Я прям конкретно заказала. Он, конечно, опешил, но решил не сбивать волну и в итоге заказ исполнил четко. Прям с первого свидания все получилось», - сообщила Королева.

Сын Архип родился у Наташи с Сергеем 19 февраля 2002 года. Пара вступила в официальный брак уже после его появления на свет. Тарзан сделал предложение Королевой в Киеве в день ее 30-летия. Свадьбу играли в Санкт-Петербурге.

Наташа Королева рассказала, почему в браке с композитором Игорем Николаевым она так и не родила ребенка. По ее словам, экс-супруг постоянно говорил ей о детях, но она понимала, что не готова стать матерью. Это был первый брак артистки, и на тот момент ей было только 18 лет. Когда Королева поняла, что готова стать мамой, брак с Николаевым был уже практически разрушен