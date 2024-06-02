Участников группы АВВА наградили рыцарским орденом

Король Швеции, Карл XVI Густав наградил участников группы ABBA — Бенни Андерссона, Анни-Фриду Рёйс (Лингстад), Бьорна Ульвеуса и Агнету Фельтског — орденом Вазы. Это один из четырех рыцарских орденов Швеции наряду с орденами Меча, Северной Звезды и орденом Серафима, самая престижная награда страны. Об этом пишет gazeta.ru со ссылкой на местную газета Dagens Nyheter. Церемония вручения креста прошла в Стокгольмском дворце 31 мая.

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Список награжденных, включая коллектив ABBA, опубликован на сайте правительства Швеции.

Рыцарские ордена вручаются обычным гражданам Швеции практически впервые за почти 50 лет. С 1974 года пожалование происходило только среди Членов Шведского Королевского Дома и иностранцев. И лишь два года назад система была реформирована.

Участники ABBA удостоены этого звания за выдающийся вклад в шведскую и мировую музыкальную сферу.

«Награды, которые вы сегодня получаете, — это благодарность Швеции за ваш исключительный вклад в развитие нашей страны», — сказал Карл XVI Густав на вручении.

Без хитов шведского музыкального квартета невозможно представить себе эпоху диско. До сих пор их шлягеры входят в золотой фонд популярной музыки. А песня «Happy New Year» давно стала главным новогодним гимном всех времен.