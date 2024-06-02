Metallica выложили видео с концерта в Мюнхене, на котором был ливень с грозой

Группа Metallica опубликовала видео в высоком качестве, снятое во время выступления в Мюнхене 24 мая. В тот вечер был сильный ливень, а небо озаряла молния.

© Звук

В сети начали распространяться ролики, снятые фанатами, на которых запечатлена сверкающая молния. Несмотря на погоду, Metallica отыграли сет на Олимпийском стадионе до конца. На видео — исполнение хита Master of Puppets из одноименного альбома 1986 года.

Сейчас коллектив находится в туре M72 в поддержку альбома 72 seasons, который вышел в апреле 2023-го. Релиз стал первой за семь лет полноформатной работой Metallica.