Кудрявцева воссоединилась с Макаровым на передаче «Секрет на миллион»

Лера Кудрявцева и хоккеист Игорь Макаров поженились в 2013 году. Через четыре года у них родилась дочь Мария.

До этого года брак телеведущей и спортсмена считался крепким. Но прошлой зимой Лера Кудрявцева сообщила о расставании с супругом, пишет портал vokrug.tv.

Обозначив проблему, телеведущая написала тогда в соцсети: «алкоголь – зло».

Затем в СМИ и социальных сетях прошла информация о том, что Макаров лег в специализированную клинику.

В мае видеоролик с мужем Леры появился на ее страничке впервые после известия о разрыве. Тогда фолловеры предположили, что в звездной семье намечается примирение.

И вот накануне семья воссоединилась в студии на НТВ. Макаров пришел в гости к жене вместе с 5-летней Машей. Девочка рассказала, что хочет быть как мама – телеведущей.

Ранее сообщалось, что Макаров напугал поклонников своим видом на свежих кадрах, опубликованных Кудрявцевой в соцсетях. Интернет-пользователи отмечали, что он сильно похудел.